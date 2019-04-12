  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера

    • Розсилка
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера

    У селі Огіївка поховали Юрія Фармагея

    11 квітня на Гайсинщині поховали бійця Юрія Фармагея. Кулеметник 57 бригади загинув від кулі снайпера на Донецькому напрямку. 

    Чоловік пішов до війська у 2015 році під час мобілізації. Після служби не зміг залишитися вдома та у 2018 році підписав контракт з ЗСУ. Юрій Фармагей наймолодший з трьох синів у родині. У нього залишилася старенька мати, дружина, донька, син, який служить у морській піхоті, та двоє онуків.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера
    На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера

    Поховали бійця із військовими почестями під гімн України. 

    Народився захисник 6 травня 1972 року  в селі Огіївка Гайсинського району  Вінницької області.

    Читайте також
    АТО Донбас ЗСУ Вінниччина чоловік Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ