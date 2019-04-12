На Вінниччині попрощалися з бійцем, який загинув від кулі снайпера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У селі Огіївка поховали Юрія Фармагея

11 квітня на Гайсинщині поховали бійця Юрія Фармагея. Кулеметник 57 бригади загинув від кулі снайпера на Донецькому напрямку.

Чоловік пішов до війська у 2015 році під час мобілізації. Після служби не зміг залишитися вдома та у 2018 році підписав контракт з ЗСУ. Юрій Фармагей наймолодший з трьох синів у родині. У нього залишилася старенька мати, дружина, донька, син, який служить у морській піхоті, та двоє онуків.

Поховали бійця із військовими почестями під гімн України.

Народився захисник 6 травня 1972 року в селі Огіївка Гайсинського району Вінницької області.