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Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анастасія Федорова показала, як виросла їхня з Михайлом Федоровим донька Марія
фото: Іnstagram.com/fedorova.more

Дружина Федорова поділилася кадрами з донькою-школяркою

Донька колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, школярка Марія святкує День знань. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дружини ексміністра Анастасії Федорової.

Як розповіла Анастасія Федорова, Марія пішла до четвертого класу. «І це моя донька. Абрикоска, 4 клас!!! Так сильно тебе люблю та пишаюся», – написала мати дівчинки.

Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/fedorova.more

Дружина Федорова поділилася світлинами з донькою. У кадрі учениця показалася у шкільній формі однієї зі столичних приватних шкіл. Водночас мама школярки вбралася у білий костюм зі штанів та жакета, доповнивши образ взуттям та сумкою в тон одягу.

Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/fedorova.more

Михайло Федоров на фото разом із донькою та дружиною не зʼявився.

Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/fedorova.more

Під дописом Анастасії Федорової користувачі залишали компліменти та вітали дівчинку з Днем знань:

  • «Красуні! З новим навчальним роком».
  • «Красуні! Марія просто модель».
  • «Ви класні».
Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас
Донька Михайла Федорова пішла у четвертий клас
фото: Іnstagram.com/fedorova.more
  • «Великих планів і досягнень».
  • «Ваша донечка просто неймовірна. Легкого та безпечного навчального року».
  • «Яка вона доросла вже».
Михайло Федоров з дружиною та донькою 1 вересня 2023 року
Михайло Федоров з дружиною та донькою 1 вересня 2023 року
фото: Михайло Федоров/Facebook

До слова, Михайло та Анастасія Федорови повели доньку Марію в перший клас у 2023 році. Тоді батьки показалися разом на святковій фотосесії. Ексміністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу, а на одному з фото Марія з дзвоником у руках оголосила про початок нового навчального року.

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Теги: Михайло Федоров дочка міністр школа дружина

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