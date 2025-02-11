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На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин

Дарія Демяник
glavcom.ua
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На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин
Зубри на Вінниччині
фото: Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ

Лісівники Вінниччини проводять облік диких тварин, щоб знати орієнтовну кількість та види, що мешкають у лісах області

Зимовий перепис здійснюється на початку кожного року, повідомили на Facebоok-сторінці Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

До складу команди, яка рахує звірів, окрім працівників користувачів мисливських угідь входять мисливці, представники департаментів агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, Головного управління Держпродспоживслужби.

«Дані, отримані під час обліку мисливських тварин, допомагають дізнатись, на який вид тварин звернути увагу для збільшення поголів’я, узагальнюють дані і про щільність таких хижаків як вовки, лисиці, чисельність яких останніми роками значно зростає. Також на основі даних обліку диких тварин готуються ліміти добування, вилову диких парнокопитних та хутрових звірів у мисливському сезоні 2025-2026 років», – розповів начальник відділу мисливського господарства, полювання та рекреації ЦЗ МРУ ЛМГ Валентин Пастух.

Дикі кабани
Дикі кабани
фото: Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ

Через відсутність снігу, який робить можливим підрахунок за слідами, облік проводитимуть методами опитування майстрів лісу та обліку на підгодівельних майданчиках. Також використовуватимуть інформацію з фотопасток. Завершити облік диких тварин планують до 20 лютого.

«Лісівники Вінницького надлісництва вже до кінця поточного тижня готові сказати, скільки зубрів мешкає на території лісових угідь. Тут мешкає найбільша популяція червонокнижного велета в Україні», – йдеться у дописі.

Площа мисливських угідь на Вінниччині – 2 мільйони 135,4 тисячі гектарів. За даними Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, фауни за час дії воєнного стану у лісах побільшало.

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Теги: ліс тварини Україна Вінниця Вінниччина

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