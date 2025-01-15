На Вінниччині відновлено ретро-трактор, який десятиліттями стояв на постаменті (фото)

Ретро-трактор на металевих шипованих колесах, у ньому ручне керування гальмами та газом

Найскладнішим етапом у реставрації ретро-трактора було відновлення двигуна

У місті Бар, на Вінниччині, в місцевому навчальному закладі відновили ретро-трактор, який колись працював у колгоспі, а пізніше багато років стояв на постаменті в селі Гулі. Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Реставраційні роботи розпочалися у 2022 році за участі учнів та викладачів Барського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ. Найскладнішим етапом було відновлення двигуна. Після трирічного простою та проведених ремонтів трактор вдалося завести.

«Реставрація нашого залізного «коника» стала справжнім викликом. Двигун трактора був некомплектним, бракувало багатьох деталей і вузлів, що значно ускладнювало роботу», – розповів керівник навчального закладу Йосип Кібітлевський.

Трактор на металевих шипованих колесах, у ньому ручне керування гальмами та газом, а двигун запускається пусковою рукояткою.

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