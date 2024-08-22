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Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану (відео)
Армія Ізраїлю завдала удару по осередку терористів на півдні Лівану
фото: скріншот

ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі «Хезболли» в районі Кфаркела 

У середу, 21 серпня, Армія оборони Ізраїлю  здійснила авіаудар по осередку терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану, який обстрілював ізраїльську територію. Про це йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові ідентифікували осередок терористів, який раніше випустив ракети в напрямку ізраїльського району Заріт.

Осередок розташовувався у будівлі в районі Шихін на півдні Лівану, по якій було завдано удару з боку Військово-повітряних сил Ізраїлю.

Крім того, ЦАХАЛ вдарив по військовій структурі «Хезболли» в районі Кфаркела та здійснив додаткові удари в районах Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаєб на півдні Лівану для усунення загроз.

Нагадаємо, напередодні угруповання «Хезболла», що базується в Лівані, в ніч на 4 серпня обстріляло північ Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

Згодом в Армії оборони Ізраїлю повідомили про близько 30 ракет, більшість із яких була перехоплена системою ППО, інші впали в незаселеній місцевості. Про постраждалих не повідомляють.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.

До слова, раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

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Теги: Ізраїль авіаудар Ліван

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