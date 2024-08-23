Угода про припинення вогню в Газі на фінальному етапі – посол США в ООН

Джерела, знайомі з переговорами, повідомили, що досягненню угоди перешкоджають розбіжності з приводу майбутньої військової присутності Ізраїлю в Газі

Спецпредставник США закликала членів Ради Безпеки чинити тиск на палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС, щоб воно прийняло проміжну пропозицію, погоджену з Ізраїлем

Угода про припинення вогню в Газі та звільнення заручників наближається до свого вирішення. Про це повідомляє Reuters.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що угода, яку підтримують США, Катар та Єгипет, може бути затверджена найближчим часом, якщо палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС погодиться на умови, які вже були прийняті Ізраїлем.

Дипломатка закликала членів Ради Безпеки ООН чинити тиск на ХАМАС, аби той прийняв проміжну пропозицію, яка відповідає плану, висунутому президентом США Джо Байденом у травні та схваленому Радою Безпеки ООН у червні.

«Це вирішальний момент для переговорів про припинення вогню і для регіону, тому кожен член цієї ради повинен надсилати чіткі сигнали іншим суб'єктам у регіоні, щоб уникати дій, які можуть віддалити нас від завершення цієї угоди» , – резюмувала Томас-Грінфілд.

Вона підкреслила важливість єдності Ради Безпеки у цьому питанні та необхідність використання всіх можливих важелів впливу для досягнення угоди.

«Ізраїль прийняв пропозицію про перехід. Тепер ХАМАС має зробити те саме. Як члени цієї ради, ми повинні говорити єдиним голосом, і ми повинні використовувати наші важелі, щоб змусити ХАМАС прийняти пропозицію про перехід» , – заявила Томас-Грінфілд.

Проте переговори ще залишаються складними через розбіжності між сторонами. Основні суперечності стосуються майбутньої військової присутності Ізраїлю в Газі та звільнення палестинських ув'язнених. Ізраїль висунув ці вимоги після того, як ХАМАС прийняв пропозицію Байдена у травні.

Посол Томас-Грінфілд підкреслила, що нинішній момент є вирішальним для успішного завершення переговорів про припинення вогню. Вона закликала всіх членів Ради Безпеки надсилати чіткі сигнали іншим гравцям у регіоні, щоб уникнути будь-яких дій, які могли б зірвати досягнення угоди.

Нагадаємо, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.