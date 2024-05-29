Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини

Tagesspiegel: Багато українських біженців мають швидко покинути свої домівки у Саксонії

У середині травня понад 1 000 українських біженців, розміщених у Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії, отримали письмові вимоги звільнити до 15 червня квартири, орендовані округом. Про це пише Tagesspiegel.

Зазначається, що коли багато українців їхали до Німеччини після початку повномастабної війни, їм терміново потрібно було надати житло. В окрузі, згідно зі звітом MDR, вони були розміщені в квартирах, зарезервованих для осіб, які підпадають під дію закону про допомогу для тих, хто шукає притулку.

Проте, за словами представника місцевої адміністрації, що цитується у доповіді MDR, українські біженці мають особливий правовий статус. Вони є одержувачами грошей громадян і їм пропонується шукати квартиру на вільному ринку житла.

З 1 червня 2022 року біженці з України отримують регулярну соціальну допомогу відповідно до Кодексу соціального забезпечення, а не згідно із законом про допомогу для осіб, які шукають притулку. Відповідальними є центри зайнятості. При цьому біженці спочатку поінформували про те, що житло буде тимчасовим.

За словами місцевої влади, квартири терміново потрібні біженцям з інших країн, яким законодавчо заборонено винаймати власне житло, на відміну від українців.

У районній адміністрації заявили, що більшість із 5 500 українських біженців у Рудних горах вже давно мають орендовану в приватному порядку квартиру. 40% тих, хто проживав у квартирах, призначених для прохачів притулку, тепер теж розташовуються в інших місцях. З урахуванням того, що залишилося близько тисячі, влада «все ще має посилити тиск».

Крім того, робляться спроби переоформити квартири, що орендуються районом, щоб українські біженці могли самі їх знімати, щоб залишитися в звичній обстановці. У деяких випадках така можливість є.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що у Німеччині виселяють із квартир 1700 українських біженців – вони мусять звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія до липня. В подальшому ці квартири мають передати шукачам притулку з інших країн, пише Bild.Українські біженці у районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади із вимогою звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати із 650 квартир у Ауе, Чопау та Марієнбергу.