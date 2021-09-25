Афганістану загрожує голод

У випадку суворої зими та поширення коронавірусу і без того складна ситуація в Афганістані тільки погіршиться

Фонд Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення попередив про загрозу голоду в Афганістані. Про це сказала директорка фонду Наталія Канем в інтерв'ю AFP.

За її словами, «не буде перебільшенням сказати», що «неминучий голод» загрожує принаймні третині з 33-мільйонного населення Афганістану. У випадку суворої зими та поширення коронавірусу і без того складна ситуація може тільки погіршитися.

«Існує велика тривога щодо того, як надаватиметься медична допомога, звідки буде надходити їжа», – сказала Канем.

Вона вважає, що гірше за всіх буде жінкам та дівчатам. У спустошених війною районах є багато жінок, які є єдиними годувальниками в родині. Як вони зможуть утримувати родини при талібах, залишається під питанням.

Раніше повідомлялося, що бойовики радикального руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

Читайте також: