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    Афганістану загрожує голод

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    ООН попередила Афганістан про загрозу голоду в країні - Афганістану загрожує голод
    ООН попередила Афганістан про загрозу голоду в країні
    Фото з відкритих джерел

    У випадку суворої зими та поширення коронавірусу і без того складна ситуація в Афганістані тільки погіршиться

    Фонд Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення попередив про загрозу голоду в Афганістані. Про це сказала директорка фонду Наталія Канем в інтерв'ю AFP.

    За її словами, «не буде перебільшенням сказати», що «неминучий голод» загрожує принаймні третині з 33-мільйонного населення Афганістану. У випадку суворої зими та поширення коронавірусу і без того складна ситуація може тільки погіршитися.

    «Існує велика тривога щодо того, як надаватиметься медична допомога, звідки буде надходити їжа», – сказала Канем.

    Вона вважає, що гірше за всіх буде жінкам та дівчатам. У спустошених війною районах є багато жінок, які є єдиними годувальниками в родині. Як вони зможуть утримувати родини при талібах, залишається під питанням.

    Раніше повідомлялося, що бойовики радикального руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: їжа Талібан населення
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    Афганістану загрожує голод