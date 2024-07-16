Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню веб-ресурсів РФ
Тепер замість звичних розділів на атакованих сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404»
Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню російських веб-ресурсів. Наразі продовжують «лежати» 39 сайтів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора росії. Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.
За інформацією розвідки, зокрема, ураження зазнали:
- MITgroup – група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.
- «Пєрмскій завод промобладнання» – підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
- «Обʼєднані кранові технології» – торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.
- «Румос-Лада» – дилер автомобілів Lada.
«Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін – тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404», – інформує пресслужба розвідки.
Раніше повідомлялося, що хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери
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