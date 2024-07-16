Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню веб-ресурсів РФ

Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів

Тепер замість звичних розділів на атакованих сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404»

Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню російських веб-ресурсів. Наразі продовжують «лежати» 39 сайтів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора росії. Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

За інформацією розвідки, зокрема, ураження зазнали:

MITgroup – група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

«Пєрмскій завод промобладнання» – підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

«Обʼєднані кранові технології» – торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

«Румос-Лада» – дилер автомобілів Lada.

«Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін – тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки «404», – інформує пресслужба розвідки.

Раніше повідомлялося, що хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери