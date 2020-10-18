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    У світі

    Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25

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    Азербайджанські військовослужбовці збили повітряне судно противника сьогодні, о 12:30 за місцевим часом - Азербайджан заявив про знищення вірменського літака Су-25
    Азербайджанські військовослужбовці збили повітряне судно противника сьогодні, о 12:30 за місцевим часом

    Вірменська сторона спростовує інформацію

    Міністерство оборони Азербайджану заявило про збиття вірменського літака Су-25. Про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбук.

    Зазначається, що військовослужбовці країни збили повітряне судно противника сьогодні, о 12:30 за місцевим часом. «18 жовтня о 12.30 підрозділами ППО Азербайджану був збитий черговий штурмовик Су-25 збройних сил Вірменії, який намагався завдати авіаудари по позиціях Азербайджанської Армії на Джебраїльському напрямку», – йдеться в повідомленні.

    Також у Міноборони Азербайджану повідомили про захоплення й знищення тактичного безпілотника збройних сил Вірменії в Горадізському напрямку та захоплення позицій вірменських спецпризначенців.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

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