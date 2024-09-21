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Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського: названо дату
Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у 2019 році
фото: Офіс президента

«Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«У нас скоріш за все буде зустріч, я думаю 26-27-го вересня», – сказав президент.

Зеленський додав, що ця зустріч буде важливою для обох сторін: «Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо».

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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