Коли відбудеться зустріч Трампа та Зеленського: названо дату

Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у 2019 році

«Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«У нас скоріш за все буде зустріч, я думаю 26-27-го вересня», – сказав президент.

Зеленський додав, що ця зустріч буде важливою для обох сторін: «Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо».

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.