Барабанщик британської культової групи помер від коронавірусу під час гастролей

Гурт The Wurzels отримав велику популярність у 1970-х

Музикант вестерн-групи The Wurzels Джон Морган помер під час концертного туру

80-річний барабанщик англійської вестерн-групи The Wurzels Джон Морган помер після зараження коронавірусом під час концертного туру. Про це повідомляє видання The Sun.

Моргана було доставлено до лікарні Глостера, де він помер в оточенні близьких.

Заснований у 1966 році гурт The Wurzels отримав велику популярність у 1970-х. Тоді група випустила кілька хітів (The Combine Harvester, I Am A Cider Drinker), які очолювали британські чарти. Музичний стиль гурту отримав свою назву – скрумпі-енд-вестерн.

Нагадаємо, вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років.

Як відомо, у Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Кім Ен Чжу.

До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.