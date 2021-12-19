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    Барабанщик британської культової групи помер від коронавірусу під час гастролей

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    Гурт The Wurzels отримав велику популярність у 1970-х - Барабанщик британської культової групи помер від коронавірусу під час гастролей

    Гурт The Wurzels отримав велику популярність у 1970-х

    фото з відкритих джерел

    Музикант вестерн-групи The Wurzels Джон Морган помер під час концертного туру

    80-річний барабанщик англійської вестерн-групи The Wurzels Джон Морган помер після зараження коронавірусом під час концертного туру. Про це повідомляє видання The Sun.

    Моргана було доставлено до лікарні Глостера, де він помер в оточенні близьких.

    Заснований у 1966 році гурт The Wurzels отримав велику популярність у 1970-х. Тоді група випустила кілька хітів (The Combine Harvester, I Am A Cider Drinker), які очолювали британські чарти. Музичний стиль гурту отримав свою назву – скрумпі-енд-вестерн.

    Нагадаємо, вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років.

    Як відомо, у Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Кім Ен Чжу.

    До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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    Теги: щеплення коронавірус
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    Барабанщик британської культової групи помер від коронавірусу під час гастролей