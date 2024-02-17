Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії

Майже 60% біженців з України мають доходи нижче за чеську межу бідності

Більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

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За даними МВС, на кінець січня в Чехії було близько 380 тис. біженців з України. При цьому економічно активних українських біженців у Чехії віком понад 17 років майже 80% мали роботу, за даними на листопад 2023 року. Більшість із них працювали у Чехії чи поєднували роботу у Чехії з віддаленою роботою в Україні. 7% економічно активного населення працювали віддалено лише в Україні. Частка біженців, які працюють у Чехії, збільшилася порівняно з першими місяцями після початку війни. У серпні 2022 року лише 51% із них мали роботу.



Доходи біженців також трохи покращуються. У серпні 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину (близько 240 грн), а в червні 2023 року 67% мали погодинну зарплату до 150 крон. Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією, ніж в Україні. 60% опитаних у Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року.



Майже 60% біженців також повідомляють про погані умови праці, нестабільну роботу, відсутність правового чи соціального захисту на роботі. Половина біженців, що працюють, заявили, що їм доводиться працювати у вихідні або пізно ввечері, близько 40% отримують менше грошей, ніж чехи на тих же посадах, а 30% змушені працювати на кількох роботах, щоб прогодувати себе. Майже п'ята частина біженців також не має права на відпустку, а роботодавець не сплачує їх за медичну страховку. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи, на думку 71% українських біженців, є недостатнє знання чеської мови.

Як пише видання, кількість біженців, які отримують чеську допомогу, скоротилася порівняно з тим, що було невдовзі після початку повномастабної війни. У серпні 2022 року 80% українських біженців повідомляли, що їхня родина отримує дохід від гуманітарної допомоги. На той момент 55% домогосподарств мали прибуток від роботи. У листопаді 2023 року ситуація змінилася на протилежну: 36% домогосподарств мали дохід від допомоги, а 75% – від роботи. Міністр праці Маріан Юречка (KDU-ČSL) у листопаді минулого року заявив, що українські біженці в Чехії у 2023 році сплатять більше податків на працю, ніж держава надає допомоги.

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Однак, за даними PAQ Research, майже 60% біженців мають доходи нижче за чеську межу бідності. Також змінились умови надання житлової підтримки. Збільшилась кількість біженців, які сплачують повну вартість житла. У червні 2022 року 26% біженців сплачували своє житло самостійно, а у листопаді 2023 року цей показник становив 79%. Більшість біженців (70%) живуть у Чехії в орендованому житлі, ще 16% – у гуртожитках чи готелях, а решта – у так званих солідарних сім'ях. На думку PAQ Research, заохочення переведення біженців на комерційну оренду, наприклад, шляхом ремонту муніципального житлового фонду, сприяло б інтеграції біженців у суспільство.

На даний момент компанія PAQ Research провела сім хвиль опитування біженців з України, які мешкають у Чехії, з червня 2022 року по листопад 2023 року. За весь період в опитуванні взяло участь близько 4000 українських домогосподарств.

Нагадаємо, для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Українцям треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).