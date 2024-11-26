Ревізія укриттів та цифрові мапи. Ще одна країна ЄС готується до можливої ескалації з боку РФ

Наразі Німеччині бракує укриттів: на країну з населенням у 84 млн людей є лише 579 бункерів. Здебільшого це залишки об'єктів часів Другої світової та Холодної війни

Німецька розвідка вважає, що Росія може накопичити військову потужність для атаки на країни НАТО до 2030 року

Міністерство внутрішніх справ Німеччини планує перевірити стан укриттів для цивільного населення на тлі загострення у війні між Росією та Україною. Про це повідомляє The Guardian.

Речник відомства заявив про намір створити список наявних укриттів та перетворити його на інтерактивну цифрову мапу, яка буде доступною німцям у вигляді мобільного застосунку. Людей також заохочуватимуть перетворювати підвальні приміщення та гаражі своїх будинків у повноцінні об'єкти захисту.

Наразі Німеччині відчутно бракує інфраструктури укриттів: на країну з населенням у 84 млн людей є лише 579 бункерів, здатних розмістити близько 480 тим. громадян одночасно. Здебільшого це залишки об'єктів часів Другої світової та Холодної війни.

Німецька розвідка вважає, що Росія може накопичити військову потужність для атаки на країни НАТО до 2030 року.

До слова, кожна родина Норвегії отримала листівки зі списком запасів, які вони мають зробити у разі надзвичайних ситуацій. Як пише The Sunday Times, людям радять тримати вдома бутильовану воду, їжу, свічки, радіоприймач, готівку та таблетки йоду. Схожа листівка була опублікована ще в 2018 році, проте тепер вона зазнала змін.

Керівниця Директорату цивільного захисту Елізабет Аарсатер каже про підвищені ризики безпеки для країни. «Брошура 2018 року була опублікована з легкою посмішкою. Зараз вона вже не з легкою посмішкою. Це реальність. Шість років тому ми говорили про запас їжі та води на три дні, а зараз просимо людей подбати про себе протягом одного тижня», – каже вона.

Нагадаємо, Швеція та Норвегія, які були «попереду планети всієї» щодо створення «суспільства без готівки», виявили ризики, які змусили їх відмовитися від своїх початкових намірів з міркувань безпеки та загроз з боку Росії. Міністерство оборони радить людям регулярно використовувати готівку та мати в запасі щонайменше тижневий запас готівки.