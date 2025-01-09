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Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини
Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через «Турецький потік»
фото з відкритих джерел

Словацький прем'єр каже, що зупинка транзиту російського газу обійшлася країні в 1,5 млрд євро

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що під час поїздки до російського диктатора Володимира Путіна забезпечив постачання газу до Словаччини. Про це повідомляє Reuters.

«Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ», – сказав він.

Очільник словацького уряду не надав більше інформації про постачання газу до країни.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через «Турецький потік».

Фіцо заявив, що зупинка поставок з України нібито обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів і в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Нагадаємо, парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Європейський Союз у «скрутне економічне становище», припинивши транзит російського газу. Згодом він сказав, що Угорщина може заблокувати вступ України до Європейського Союзу у відповідь на заборону транзиту російських нафти та газу територією України.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.

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Теги: Словаччина Фіцо путін росія газ

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