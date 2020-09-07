Білоруські опозиціонери тікають до Польщі



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Уряд Польщі готовий допомагати всім, кого виженуть з Білорусі за опозиційну діяльність - Дворчік

Вже понад 100 білорусів попросили притулку у Польщі

У Польщі вже понад 100 білоруських опозиціонерів попросили політичного притулку. Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік, повідомляє Польське радіо.

За словами Дворчіка, уряд Польщі готовий допомагати всім, кого виженуть з Білорусі за опозиційну діяльність.

Дворчік зазначив, що його країна хоче, щоб Білорусь була «вільною, суверенною і незалежною, щоб кожен міг вільно висловлювати свої переконання».

«Поки білоруси не зможуть вільно, без обмежень говорити про свої погляди, переконання, кожна людина, яка постраждала від політичних репресій в Білорусі, може розраховувати на допомогу і захист польської держави. Таких осіб, які звернулися після виборів, вже понад 100. Вони хочуть залишитися на території Республіки Польща, оскільки побоюються за своє здоров'я, за свою життя», - сказав Дворчік.

До слова, Польща пускає білорусів до країни без віз.

Крім того, білоруси шукають притулку у Литві.

Варто зазначити, що глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

Як повідомлялося, у Білорусі опублікували «перехоплену» розмову «Варшави й Берліна» про Навального.

Раніше Лукашенко заявив, що ніякого отруєння Навального не було. Він стверджує, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Олексія Навального. І що заяви канцлера ФРН Ангели Меркель про отруєння російського опозиціонера були сфальсифіковані.

Натомість у Німеччині відповіли, що «твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою».

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.