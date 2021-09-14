Блінкен: США повною мірою виконають зобов’язання перед Україною у сфері безпеки

«Ми виконаємо зобов'язання перед Україною», – запевнив Конгрес США держсекретар

Очільник Держдепартаменту Ентоні Блінкен заявив, що США повною мірою виконають зобов’язання перед Україною у сфері безпеки. Про це він сказав у ході слухань у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Конгресмен-республіканець від штату Пенсільванія запитав Блінкена, чи може адміністрація Джо Байдена підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки «друзів в Україні у разі російської агресії і друзів на Тайвані у разі китайської агресії».

«Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі, до речі, ті, які президент (Байден) і президент Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому», – зазначив держсекретар.

Також він запевнив, що США виконають всі свої зобов'язання перед Тайванем у разі китайської агресії.

До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.

Крім того, він вважає некоректним порівнювати допомогу американців Україні та Афганістану.

Натомість Зеленський вважає, що США мають посилити свою присутність в Україні.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні американський лідер заявив, що Україна повинна бути в Північноатлантичному альянсі.

До слова, на позачерговому засіданні 8 вересня парламент не підтримав постанову № 5380 про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».