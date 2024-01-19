Борис Джонсон назвав умову, за якої підтримає участь Трампа у виборах

Джонсон: «Президентство Трампа може стати великою перемогою для світу»

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку Дональду Трампу як наступному президенту США, заявивши, що політик може бути «саме тим, що потрібно світові», у разі якщо Трамп підтримає Україну. Про це передає Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми всі повинні подорослішати й звикнути до цієї перспективи. Якщо він вчинить правильно і підтримає українців–- а я вірю, що він це зробить – президентство Трампа може стати великою перемогою для світу», – заявив Джонсон.



За словами колишнього прем’єра Британії, «світові потрібен лідер, чия готовність застосувати силу та абсолютна непередбачуваність є головним стримуючим фактором для ворогів Заходу». Джонсон назвав Трампа «палким прихильником вільних ринків і капіталізм, який зацікавлений у належній угоді про вільну торгівлю з Великою Британією».



«Трамп – ваша людина», – підкреслив політик.

Джонсон нагадав, що Трамп був першим президентом США, який заступився за Україну, надавши їй у 2018 році протитанкову зброю Javelin, яка стала вирішальною у битві за Київ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у виборах у штаті Колорадо і визнати його право балотуватися на посаду президента США.

Нагадаємо, штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду. Цей американський штат не може продовжити процедуру виключення імені екпрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg. Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.