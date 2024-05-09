Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапи над «і»

Єнс Столтенберг: «Україна не просить розгортати війська НАТО у себе, але хоче більше підтримки від союзників»

Не зважаючи на те, що Україна потребує більше підтримки західних союзників, українське військове і державне керівництво не зверталося до Альянсу з проханням направити війська НАТО в Україну. Про це завив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству ANSA.

«Україна не просить розгортати війська НАТО у себе, але хоче більше підтримки від союзників. Є ризик, що Росії вдасться захопити ще більше території. Щоб зупинити це, ми маємо забезпечити українців боєприпасами й зброєю», ‒ зазначив він.

Столтенберг наголосив, що російські загарбники змогли досягти певного успіху через затримки надання допомоги від США, а Європейський Союз надав значно менше від обіцяного мільйону артилерійських снарядів, проте зараз «ситуація змінюється».

«НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки», ‒наголосив генсек.

Крім того, Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін все ще вірить, що він зможе перемогти Україну. «Єдиний спосіб переконати його ‒ це довести на полі бою, що РФ програє, і єдиний спосіб зробити це ‒ надати військову підтримку Україні», ‒ підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Америка.

Раніше повідомлялося, що НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.