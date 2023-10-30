Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні

Російський пропагандист, обласканий, Кремлем, прокоментував події у Махачкалі

Російський пропагандист та «воєнкор» Олександр Коц закликав росіян їхати і вбивати євреїв не в Махачкалі, а в секторі Гази та Україні. Про це пропагандист написав у своєму Telegram.

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Коца виразив своє обурення тим, що громадяни Дагестану нападають на євреїв в Росії. Він присоромив їх, зауваживши, що їхні земляки, які брали участь у війні проти України, повернулися додому у чорних пакетах.

«Такі сміливі та хочете вбивати євреїв? Їдьте до Гази. Або до Києва. Я знаю одну адресу, можу підказати: Банкова, 11» – цинічно заявив пропагандист.

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Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.