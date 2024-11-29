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Очільник Міноборони РФ приїхав до Північної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник Міноборони РФ приїхав до Північної Кореї
Білоусов у міжнародному аеропорту Сунан
скріншот з відео

Білоусов відвідує КНДР після того, як глава українського Міноборони вирушив у Південну Корею

Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов прибув до Північної Кореї. Тут він має зустрітися з військово-політичним керівництвом КНДР. Про це повідомляє Міноборони РФ.

У міжнародному аеропорту Сунан Білоусова зустрів міністр оборони КНДР генерал армії Но Гван Чхоль.

Варто зазначити, що Білоусов поїхав до КНДР після того, як очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров вирушив у Південну Корею для переговорів.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вчора прибула до Південної Кореї.

Згодом стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози.

До слова, південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій.

Як відомо, 12 листопада північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією. 9 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР.

Раніше стало відомо, що З березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тис. тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.

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Теги: Міноборони РФ Андрій Білоусов Північна Корея

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