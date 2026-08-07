Дикі олені вийшли до людей на Київському водосховищі (відео)

Екологи наголошують: не підходьте близько до диких тварин, не робіть різких рухів і не намагайтеся контактувати з ними – це може спровокувати агресію

До відпочивальників на Київському водосховищі завітали несподівані гості – кілька оленів. Відео із тваринами поширили місцеві пабліки, інформує «Главком».

За словами місцевих жителів, тварини спокійно прогулювались пляжем, не звертаючи уваги на людей, і навіть виявили цікавість до запропонованих їм ласощів.

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Водночас екологи застерігають, що попри зовнішню довірливість, дикі тварини залишаються непередбачуваними. Будь-які спроби наблизитися, погладити чи нагодувати їх можуть становити небезпеку як для людей, так і для самих тварин.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі рятувальники спільними зусиллями з поліцейськими дістали з річки Рось корову, яка впала у воду під час водопою та не могла самостійно вийти на берег. За допомогою пожежних рукавів бійці ДСНС обережно витягли знесилену тварину з води на берег та неушкодженою передали хвилюючим господарям.

До слова, у Львові кіт заманив господарку на дерево висотою у чотири метри. Знімати її звідти довелося рятувальникам. Як з'ясувалося, під час прогулянки пухнастик вирішив проявити свій незалежний характер і стрімко видерся на дерево. Господарка, не вагаючись, полізла за своїм улюбленцем. Кота вона дістала, однак зрозуміла, що самостійно спуститися назад уже не зможе.