Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дикі олені вийшли до людей на Київському водосховищі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дикі олені вийшли до людей на Київському водосховищі (відео)
Тварини поводилися приязно й підійшли ближче, щоб понюхати запропоновані їм ласощі
скриншот відео

Екологи наголошують: не підходьте близько до диких тварин, не робіть різких рухів і не намагайтеся контактувати з ними – це може спровокувати агресію

До відпочивальників на Київському водосховищі завітали несподівані гості – кілька оленів. Відео із тваринами поширили місцеві пабліки, інформує «Главком». 

За словами місцевих жителів, тварини спокійно прогулювались пляжем, не звертаючи уваги на людей, і навіть виявили цікавість до запропонованих їм ласощів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Водночас екологи застерігають, що попри зовнішню довірливість, дикі тварини залишаються непередбачуваними. Будь-які спроби наблизитися, погладити чи нагодувати їх можуть становити небезпеку як для людей, так і для самих тварин.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі рятувальники спільними зусиллями з поліцейськими дістали з річки Рось корову, яка впала у воду під час водопою та не могла самостійно вийти на берег. За допомогою пожежних рукавів бійці ДСНС обережно витягли знесилену тварину з води на берег та неушкодженою передали хвилюючим господарям.

До слова, у Львові кіт заманив господарку на дерево висотою у чотири метри. Знімати її звідти довелося рятувальникам. Як з'ясувалося, під час прогулянки пухнастик вирішив проявити свій незалежний характер і стрімко видерся на дерево. Господарка, не вагаючись, полізла за своїм улюбленцем. Кота вона дістала, однак зрозуміла, що самостійно спуститися назад уже не зможе.

Читайте також:

Теги: Київ водойма тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух транспорту на шляхопроводі ускладнено в обох напрямках
У Києві на мосту Патона BMW зіткнувся з тролейбусом, є постраждалі
11 липня, 23:00
Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення
У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці
21 липня, 17:49
Про можливість потужного удару по столиці напередодні попереджав президент Володимир Зеленський
Масована атака на Україну: ворог завдає ударів по кількох регіонах
30 липня, 01:24
У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ
Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
19 липня, 10:33
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав касаційну скаргу на вирок суду
20 липня, 10:36
Новий дитячий магазин мережі «Епіцентр К» у Києві
Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин
23 липня, 09:51
Ввласників тварин закликають своєчасно вакцинувати своїх улюбленців
В Обухові протягом п'яти днів триватиме вакцинація котів і собак від сказу
28 липня, 17:14
3 серпня Україна входить у новий тиждень під знаком серйозної спеки
Спека на Київщині 2 серпня побила рекорд 2017 року
3 серпня, 12:33
Знищений росіянами логістичний центр на Київщині
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
5 серпня, 14:07

Новини

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua