ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників

Путін звільнив відразу чотирьох заступників міністра та призначив трьох нових, серед них – свою родичку Цивільову

Очільник Кремля намагається представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості

Російський диктатор Володимир Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за останній час Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх «близьким родичем», сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Так, 17 червня російський диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду «Захисники Вітчизни». Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Фрадков – син колишнього прем'єрміністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік.

Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного «Промсвязьбанку» і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.

За оцінками ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу.

Інститут вивчення війни зазначає, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. Аналітики вважають, що Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

«Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму. Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін підписав укази про перестановки в міністерстві оборони РФ, звільнивши відразу чотирьох заступників міністра та призначивши трьох нових, серед них – свою родичку Анну Цивільову.