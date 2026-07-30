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Російська атака на Україну зачепила Польщу. Туск зробив термінову заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російська атака на Україну зачепила Польщу. Туск зробив термінову заяву
У польському полі знайшли вирву та уламки
фото: Lublin112

Через інцидент було скасовано запланований на 30 липня візит Туска до Нижньосілезького воєводства

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав координаційну групу після порушення повітряного простору країни під час масованої російської атаки на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Туска в X.

«Під час масованого ракетного удару Росії по західній Україні відбулося порушення повітряного простору Польщі. У зв'язку з цим я скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту», – написав польський прем'єр.

Через інцидент було скасовано запланований на четвер візит Туска до Нижньосілезького воєводства.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну до повітряного простору Польщі залетів невідомий об'єкт. Польські військові підняли в небо винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки ймовірного місця падіння об'єкта. Польські військові та правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Варто зазначити, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: Польща Дональд Туск уламки ракет російська ракета

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