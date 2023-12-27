Анексія частини Херсонської єпархії, вирок для ватажка «ДНР». Головне за 27 грудня

Синод РПЦ ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську

Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці, патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП, Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА. «Главком» склав добірку новин 27 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли

З початку повномасштабного вторгнення Росії троє колишніх народних депутатів Верховної Ради перетнули кордон по системі «Шлях» під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, а потім не повернулися в Україну.

Суд конфіскував у Князєва «подарунок»

Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф в розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн.

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Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції», суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На момент вчинення Князєвим правопорушення обмеження складало один прожитковий мінімум, що становило 2 684 грн. Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової.

Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці

Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах нелегітимний «депутатський корпус» ухвалив так званий закон «про референдум ДНР з питання входження до складу РФ».

Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

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Раніше повідомлялося, що начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка

Патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП

Синод Російської православної церкви ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росіє. території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську.

Як сказано у тексті, таке рішення ухвалено у відповідь на «звернення» до Патріарха Кирила «більшості» священнослужителів Херсонської єпархії УПЦ та насельниць Миколаївського жіночого монастиря.