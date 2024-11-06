Трамп назвав ключовий фактор успіху на президентських виборах
Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на президентських виборах
Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах. Про це повідомляє радіостанція WPHT у Філадельфії.
«Якщо ми переможемо у Пенсільванії, то переможемо і на виборах», – зазначив Трамп.
Республіканець наголосив, що його передвиборчий штаб зробив хорошу роботу для досягнення успіху. Він закликав слухачів радіостанції вийти і проголосувати, оскільки витрачений на вибори час вважає важливим.
У Пенсильванії вже підраховано 95% бюлетенів. За Дональда Трампа в цьому штаті віддано 50,9% голосів, за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс – 48,2% голосів. За республіканця проголосували 19 виборників штату, тож загалом у Трампа зараз 267 голосів, тоді як для перемоги у виборах потрібно 270. Для порівняння, у демократки Камали Гарріс лише 214 голосів виборників.
Нагадаємо, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з ймовірністю 86%.
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