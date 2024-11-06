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Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента
Гарріс програє Трампу на думку букмекерів
фото із відкритих джерел

Polymarket: букмекери впевнені у перемозі Трампа на президентських виборах у США

Букмекери на тлі підрахунку голосів на виборах у США прогнозують, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп обійме посаду 47-го президента Сполучених Штатів. Це випливає з даних онлайн-платформи Polymarket. Імовірність перемоги колишнього глави США оцінюється у 71,1% проти 28,9% у демократки Камали Гарріс.

За даними Polymarket, шанси у Трампа перемогти в шести з семи штатів, що вагаються вище, ніж у Гарріс. На думку букмекерів, кандидат від Демократичної партії випередить опонента лише у Мічигані з 52% ймовірності перемоги. При цьому шанси на виграш у Трампа такі: 89% в Арізоні, 88% у Джорджії, 87% у Північній Кароліні, 66% у Неваді, 60% у Пенсільванії та 58% у Вісконсіні.

Нагадаємо, 20:00 за східноамериканським часом (3:00 за Києвом) у Сполучених Штатах закрилися виборчі дільниці в багатьох штатах на сході країни. Голосування завершилося в Алабамі, Коннектикуті, Делавері, окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон, Флориді, Іллінойсі, Мен, Мериленді, Массачусетсі, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Оклахомі, Пенсильванії, Род-Айленді, Теннессі.

У передвиборчому штабі Камали Гарріс вважають, що оголошення переможця президентських виборів у США відбудеться за кілька днів. Однак після цього можуть розпочатися судові розгляди, які триватимуть тижнями.

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Теги: США Дональд Трамп партії вибори у США букмекери Камала Гарріс

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