Віддати свої території – це не по-християнськи – Зеленський
Зеленський: «Віддати територію – це віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?»
Віддати українські території Росії – це повне божевілля. Про це заявив президент України під час спільної пресконференції з американським президентом Джо Байденом.
Зеленський відповідав на запитання журналіста про окуповані території та можливі територіальні поступки. Президент України здивувався, як може Україна просто віддати свої території.
«Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – це віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?», – сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що питання не тільки в землі, а й в живих людях, їхніх долях.
Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.
За підсумками закритої зустрічі президенти провели спільну пресконференцію у Вашингтоні. Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.
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