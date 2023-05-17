Georgian Airways жорстко відреагувала після протестів у Грузії

Georgian Airways: «Нас не змогли налякати артилерія і танки, військові літаки ворога. Тим більш не зможуть налякати такі комічні нікчеми, як ви»

Авіакомпанія опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії

Авіакомпанія Georgian Airways опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії, назвавши протестувальників «нікчемами». Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

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Приводом стали негативні коментарі під оголошенням, що з 20 травня авіакомпанія почне літати до Росії, якщо на той момент отримає всі необхідні дозволи, а також акція протесту під головним офісом Georgian Airways.

Відповідь почали фразою «Геть брудні руки від Georgian Airways!» і твердженням, що проти авіакомпанії почали «брудну кампанію», що вона не політична організація і «має виконувати замовлення грузинського народу» і виконувати ті рейси, на які є запит.

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У заяві відкидають звинувачення у байдужості, відсутності патріотизму і «зраді» в такому рішенні, нагадавши, що під час війни в Абхазії літаки Georgian Airways вивозили людей буквально із зони бойових дій, а під час війни у 2008 році виконували рейси для західних журналістів, які прямували у Грузію висвітлювати події.

«Нас не змогли налякати артилерія і танки, військові літаки ворога. Тим більш не зможуть налякати такі комічні нікчеми, як ви», – йдеться у повідомленні.

Через таку тональність заява викликала резонанс у грузинських соцмережах, деякі користувачі висловлюють припущення, що сторінку компанії зламали, а звернення опублікували сторонні особи.

Після все більшого розголосу режим коментарів на сторінці обмежили, сам пост залишається відкритим.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Раніше повідомлялося, що у Грузії в день відновлення авіасполучення з Росією відбудеться акція протесту – опозиція заявляє, що дії керівної партії «Грузинська мрія» – зрада національних інтересів грузинського народу.