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Georgian Airways жорстко відреагувала після протестів у Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Georgian Airways жорстко відреагувала після протестів у Грузії
Georgian Airways: «Нас не змогли налякати артилерія і танки, військові літаки ворога. Тим більш не зможуть налякати такі комічні нікчеми, як ви»
фото з відкритих джерел

Авіакомпанія опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії

Авіакомпанія Georgian Airways опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії, назвавши протестувальників «нікчемами». Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Приводом стали негативні коментарі під оголошенням, що з 20 травня авіакомпанія почне літати до Росії, якщо на той момент отримає всі необхідні дозволи, а також акція протесту під головним офісом Georgian Airways. 

Відповідь почали фразою «Геть брудні руки від Georgian Airways!» і твердженням, що проти авіакомпанії почали «брудну кампанію», що вона не політична організація і «має виконувати замовлення грузинського народу» і виконувати ті рейси, на які є запит. 

У заяві відкидають звинувачення у байдужості, відсутності патріотизму і «зраді» в такому рішенні, нагадавши, що під час війни в Абхазії літаки Georgian Airways вивозили людей буквально із зони бойових дій, а під час війни у 2008 році виконували рейси для західних журналістів, які прямували у Грузію висвітлювати події.

«Нас не змогли налякати артилерія і танки, військові літаки ворога. Тим більш не зможуть налякати такі комічні нікчеми, як ви», – йдеться у повідомленні. 

Через таку тональність заява викликала резонанс у грузинських соцмережах, деякі користувачі висловлюють припущення, що сторінку компанії зламали, а звернення опублікували сторонні особи. 

Після все більшого розголосу режим коментарів на сторінці обмежили, сам пост залишається відкритим.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Раніше повідомлялося, що у Грузії в день відновлення авіасполучення з Росією відбудеться акція протесту – опозиція заявляє, що дії керівної партії «Грузинська мрія» – зрада національних інтересів грузинського народу.

 

Теги: лоукостери авіаперевезення Грузія

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