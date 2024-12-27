Україна сповільнила удари по Росії ракетами Atacms – NYT

Загалом Пентагон передав Україні близько 500 ракет Atacms

Україна сповільнює атаки по території Російської Федерації далекобійними ракетами Atacms. Причинами цьому можуть бути обмежені запаси озброєння, а також політика обраного президента США Дональда Трампа на удари вглиб Росії. Про це повідомляє The New York Times.

Навесні, коли Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні Atacms, Пентагон передав близько 500 ракет. Тоді Україна не могла використовувати їх для ударів по Росії, тому ними били по цілях на окупованих територіях.

Тож після того, як в середині листопада адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні дозвіл на застосування Atacms углиб Росії, в України залишилися лише «десятки» таких ракет, ймовірно, близько 50.

The New York Times з посиланням на дані двох американських посадовців зазначає, що можливості отримати більше Atacms практично не було, адже обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

Видання зазначає, що після отримання дозволу США та Великої Британії Україна використала ще щонайменше 31 ракету Atacms та 14 Storm Shadows. Серед найбільш вдалих ударів аналітики називають атаку Storm Shadows 20 листопада на російський командний пункт поблизу селища Мар’їно в Курській області.

Після цього, 21 листопада, Росія завдала удар по Дніпру ракетою «Орєшнік», а через шість днів начальник російського генштабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб «обговорити занепокоєння ескалацією». Як пише The New York Times, після цього дзвінка, який відбувся 27 листопада, Україна протягом двох тижнів не запускала Atacms і Storm Shadows.

З посиланням на аналітиків видання зазначає, що Київ міг сповільнити використання ракет, бо вже спочатку спрямував їх на російські об’єкти, які давно хотів уразити. Тож зараз, коли ракет лишилося небагато, Україна використовує їх більш помірковано.

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети Atacms для ударів по цілях у Курській області Росії.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області РФ. Про це пише видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної американським Інститутом вивчення війни (ISW). На цій мапі позначено близько 200 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет Atacms і британських Storm Shadow з дальністю 300 км і 250 км відповідно. Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти. Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною.