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Після 38-річної перерви США відновлюють виробництво вибухівки для снарядів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Після 38-річної перерви США відновлюють виробництво вибухівки для снарядів
США робитимуть ставку на власне виробництво снарядів
фото: defence-ua.com

США відновлюють виробництво тротилу на новому заводі, який буде побудовано у штаті Кентуккі

Для збільшення виробництва боєприпасів США відновлюють власне виробництво тротилу, адже з 1986 року у країні його не виробляли. Про це пише ABC News.

«Армія США уклала контракт на $435 млн на будівництво заводу з виробництва тротилу в західному Кентуккі, який стане першим внутрішнім джерелом вибухівки за останні десятиліття, повідомили чиновники», – йдеться у публікації.

Річ у тому, що починаючи з 1986 року США не мають власного виробництва тротилу, який потрібен для спорядження артилерійських снарядів, гранат, мін та інших боєприпасів. 

Новий завод із виробництва тротилу, який також відомий під назвами тринітротолуол, тол, та абревіатурою TNT, має відкритися у Грехемі, штат Кентуккі, про що повідомив сенатор Мітч Макконнелл.

Макконнелл сказав, що новий об’єкт у його рідному штаті є частиною ширшого переоснащення оборонно-промислової бази США, необхідної для стримування ворогів за кордоном.

Відомо, що тротил використовується для спорядження всіх видів боєприпасів від артилерійських снарядів до ручних гранат. Але США, як виявилось, і досі імпортували вибухівку.

Налагодження внутрішнього виробництва тротилу є життєво важливим для національної оборони, заявили в армії. Наразі поточний ланцюжок поставок важливого вибухового матеріалу повністю залежить від закордонних джерел. При цьому  постачання було обмежено, на рівні 2023 року американська армія замовила імпорт 35 тис. тонн TNT, що обходилось у $1,5 млрд, при цьому наявна потреба оцінена у 66 тис. тонн.

Відновлення виробництва тротилу для США коштуватиме $435 млн, а початок виробництва нового підприємства спланований на листопад 2028 року, тобто через 4 роки. Зазначено, що це підприємство буде створене з використанням сучасних технологій автоматизації та нейтралізації відходів. Очікується, що проєкт створить приблизно від 200 до 250  робочих місць на етапі будівництва, і близько 50 постійних робочих місць.

 

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Теги: США завод озброєння

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