Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО

Ув'язнений пояснив, що вигукував «Слава Україні» в поліції, оскільки був п'яний

Чоловіка затримали через лайку у громадському місці. Вже у відділку поліції він викрикнув «Слава Україні»

Ревдинський міський суд Свердловської області заарештував на 13 діб громадянина Казахстану Андрія Хохлова, який у відділі поліції вигукував «Слава Україні». Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті суду, увагу на неї звернула «Медіазона».

Хохлова 4 червня затримали на вулиці через те, що він лаявся. У відділі поліції чоловік у присутності силовиків почав «розмахувати руками» і кричати «Слава Україні».

Поліцейські склали на чоловіка протоколи про дрібне хуліганство через матюки в громадському місці та про демонстрацію екстремістської символіки через слова «Слава Україні». Суд визнав цю фразу «атрибутикою вітання екстремістських організацій УНА-УНСО і «Правий сектор».

Винним за обома статтями чоловіка визнали наступного дня після затримання. За першим протоколом йому призначили 500 рублів штрафу, за другим – 13 діб адміністративного арешту. Хохлов визнав провину і розкаявся. Він пояснив, що вигукував «Слава Україні» в поліції, оскільки був п'яний.

Нагадаємо, російський спецназ вбив шістьох в’язнів Ростовського СІЗО, які захопили в заручники охоронців. Інцидент стався вранці 16 червня. Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі.