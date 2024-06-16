Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
Ув'язнений пояснив, що вигукував «Слава Україні» в поліції, оскільки був п'яний
фото з відкритих джерел

Чоловіка затримали через лайку у громадському місці. Вже у відділку поліції він викрикнув «Слава Україні»

Ревдинський міський суд Свердловської області заарештував на 13 діб громадянина Казахстану Андрія Хохлова, який у відділі поліції вигукував «Слава Україні». Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті суду, увагу на неї звернула «Медіазона».

Хохлова 4 червня затримали на вулиці через те, що він лаявся. У відділі поліції чоловік у присутності силовиків почав «розмахувати руками» і кричати «Слава Україні».

Поліцейські склали на чоловіка протоколи про дрібне хуліганство через матюки в громадському місці та про демонстрацію екстремістської символіки через слова «Слава Україні». Суд визнав цю фразу «атрибутикою вітання екстремістських організацій УНА-УНСО і «Правий сектор».

Винним за обома статтями чоловіка визнали наступного дня після затримання. За першим протоколом йому призначили 500 рублів штрафу, за другим – 13 діб адміністративного арешту. Хохлов визнав провину і розкаявся. Він пояснив, що вигукував «Слава Україні» в поліції, оскільки був п'яний.

Нагадаємо, російський спецназ вбив шістьох в’язнів Ростовського СІЗО, які захопили в заручники охоронців. Інцидент стався вранці 16 червня. Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі.

Теги: Правий сектор заручники чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя вирішив, що військовий не зможе виправитися без ізоляції від суспільства
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
19 травня, 20:47
Прикордонники затримали чоловіка, йому загрожує штраф
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на матраці зі Спайдерменом
25 травня, 14:59
Чоловік на протезі гуляє з коханою у Дніпрі
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото
23 травня, 01:46
Маша Єфросиніна спростувала чутки про розлучення
«Відстань випробовує всіх»: Єфросініна і Хромаєв прокоментували чутки про розлучення
6 червня, 11:15
Частину крішнаїтів усе ж таки врешті забрали до ТЦК
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
1 червня, 15:29
Коли волонтерка почала фіксувати дії нападників на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю
Поліція затримала чоловіка, який напав на дружину військового у Києві (фото)
5 червня, 14:31
На запитання журналістів чоловік відмовився пояснити свій вчинок чи перепросити за нього
Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який напав на дружину військового у Києві
7 червня, 12:37
Слідчі оголосили 40-річному чоловіку підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень
У Києві затримано чоловіка, який виліз на авто поліції та вдарив правоохоронця (відео)
10 червня, 16:23
Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря морпіхи ЗСУ врятували цивільного
Морпіхи врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море (фото)
13 червня, 11:12

Соціум

Вселенський Патріарх висловився про війну в Україні та згадав про сором
Вселенський Патріарх висловився про війну в Україні та згадав про сором
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
Російські силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників у СІЗО
Російські силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників у СІЗО
The Telegraph: Сучасна російська ППО не може протистояти старим західним ракетам
The Telegraph: Сучасна російська ППО не може протистояти старим західним ракетам
Екіпаж покинув українсько-польське судно, атаковане хуситами
Екіпаж покинув українсько-польське судно, атаковане хуситами
Японією шириться рідкісна бактерія, здатна вбити людину за два дні
Японією шириться рідкісна бактерія, здатна вбити людину за два дні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру
21K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
18K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
14K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
9067
Наступ РФ на Сумщині: Буданов повідомив про ситуацію в регіоні
8704
Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Вчора, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua