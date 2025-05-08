Індія та Пакистан влаштували найбільший повітряний бій у історії авіації

CNN пише, що Пакистан та Індія провели одну із «найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації» битв

Індія та Пакистан влаштували найбільший і найтриваліший повітряний бій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Загалом 125 винищувачів боролися понад годину, при цьому жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору», – повідомляє американський телеканал з посиланням на джерела в пакистанських спецслужбах.

За словами співрозмовника, обмін ракетними ударами відбувався на відстані, яка іноді перевищує 160 кілометрів. У CNN зазначили, що це була одна з «найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації» битв.

Пакистанська сторона стверджує, що збила п'ять літаків ВПС Індії, тоді як індійська підтверджувала падіння лише двох. «Пілот індійських ВПС був збитий на території Пакистану і показаний по телебаченню, перш ніж його повернули до Індії», – повідомляє CNN.

Як заявляли в Делі, Індія завдала точкових ударів по об'єктах знаходження бойовиків одного з ісламських угруповань у Кашмірі, яка розстріляла туристів в індійській зоні спірного штату.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Вибір назви для операції не випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Раніше стало відомо, що цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур».