10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ

Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку

Дівчину звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою

У результаті секретної операції Ізраїлю, США та Іраку в секторі Гази було врятовано 21-річну дівчину, викрадену бойовиками «Ісламської держави» (ІДІЛ) в Іраку 10 років тому. Про це повідомляє Reuters.

Фавзія Сідо належить до стародавньої релігійної меншини єзидів, що проживає переважно в Іраку та Сирії, понад 5 тис. представників якої було вбито і тисячі викрадено під час кампанії ІДІЛ у 2014 році, яку ООН визнала геноцидом.

Дівчину звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою внаслідок наступу Ізраїлю в секторі Газа.

𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐚, 𝐚 𝟐𝟏-𝐲𝐞𝐚𝐫-𝐨𝐥𝐝 𝐘𝐚𝐳𝐢𝐝𝐢 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐛𝐲 𝐚 𝐇𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐰𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐫… https://t.co/zDDFgjrNAv pic.twitter.com/5e2zkqgvcI — Israel ישראל (@Israel) — Israel ישראל (@Israel) October 3, 2024

За словами джерела, знайомого із ситуацією, іракські чиновники підтримували контакт із жінкою протягом кількох місяців і передали її інформацію американцям, які організували її виїзд з Гази за допомогою Ізраїлю.

Як зазначає Reuters, викрадач жінки загинув під час війни в Газі, ймовірно, в результаті ізраїльського удару, і вона втекла до схованки в секторі Гази.

Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку. Зараз вона відпочиває після воззʼєднання зі своєю сімʼєю.

Нагадаємо, Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази.

Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.