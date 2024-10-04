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10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ
Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку
скриншот відео

Дівчину звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою

У результаті секретної операції Ізраїлю, США та Іраку в секторі Гази було врятовано 21-річну дівчину, викрадену бойовиками «Ісламської держави» (ІДІЛ) в Іраку 10 років тому. Про це повідомляє Reuters.

Фавзія Сідо належить до стародавньої релігійної меншини єзидів, що проживає переважно в Іраку та Сирії, понад 5 тис. представників якої було вбито і тисячі викрадено під час кампанії ІДІЛ у 2014 році, яку ООН визнала геноцидом.

Дівчину звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою внаслідок наступу Ізраїлю в секторі Газа.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, іракські чиновники підтримували контакт із жінкою протягом кількох місяців і передали її інформацію американцям, які організували її виїзд з Гази за допомогою Ізраїлю.

Як зазначає Reuters, викрадач жінки загинув під час війни в Газі, ймовірно, в результаті ізраїльського удару, і вона втекла до схованки в секторі Гази.

Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку. Зараз вона відпочиває після воззʼєднання зі своєю сімʼєю.

Нагадаємо, Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази. 

Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС.  Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

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Теги: Ірак ІДІЛ Ізраїль полон військові Сектор Гази

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