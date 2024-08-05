ISW: Росіяни надалі виробляють ракети із західними компонентами

У крилатих ракетах Х-32 є навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти

Невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти

Російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що група «Український кіберопір» роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.

Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99.

Також встановлено, що російський виробник крилатих ракет КБ «Райдуга» відповідальний за доукомплектацію ракет Х-32 модернізованими модулями SN-99.

Водночас невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів цього типу.

Нагадаємо, крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції.

Видання зазначило, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.