Ізраїль почав закачувати морську воду в тунелі ХАМАСу

Операція перебуває на ранній стадії: ще дорозслідується, наскільки корисною буде така тактика

Армія оборони Ізраїлю почала закачувати морську воду в систему підземних тунелів ХАМАСу в Секторі Гази. У такий спосіб Цахал збирається знищити підземні схованки бойовиків, але це може зашкодити ґрунтам. Про це пише The Wall Street Journal.

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У звіті ідеться, що ЦАХАЛу встановив п’ять великих водяних помп поблизу табору біженців Шаті в місті Газа. Туди закачують тисячі кубометрів води на годину.

Видання повідомило, посилаючись на офіційних осіб США, поінформованих про дії Ізраїлю, що операція перебуває на ранній стадії: ще дорозслідується, наскільки корисною буде така тактика.

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Інші методи боротьби з тунелями ХАМАСу: авіаудари, використання рідкої вибухівки та скерування в підземну мережу собак, дронів і роботів.

Військові ЦАХАЛу відмовилися коментувати подробиці своїх операцій зі знищення інфраструктури тунелю.

Експерти з охорони довкілля попереджають, що цей крок може мати довгострокові наслідки для ґрунтових вод. Може пошкодитися водоносний горизонт і ґрунт Гази, якщо морська вода та небезпечні речовини з підземних тунелів туди потраплять. Також можливе зрушення фундаментів будівель.

Згідно з матеріалом видання, в адміністрації Байдена думки про затоплення були неоднозначними: деякі чиновники висловлювали занепокоєння, тоді як інші сказали, що вони підтримують наміри Ізраїлю.

У листопаді ЦАХАЛ встановив п’ять великих водяних помп поблизу Аль-Шаті – табору біженців в місті Газа. Ці помпи достатньо потужні, аби перекачувати до тунелів ХАМАС тисячі кубометрів води на годину та затопити їх таким чином за кілька тижнів.