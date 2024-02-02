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Ізраїль та ХАМАС погодилися на нове припинення вогню – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль та ХАМАС погодилися на нове припинення вогню – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Представник МЗС Катару: «Ця пропозиція була схвалена ізраїльською стороною, і тепер ми маємо перше позитивне підтвердження з боку ХАМАС»

Ізраїль та ХАМАС нібито досягли тимчасового перемир'я, у ході якого планується нове визволення заручників. Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє The Times of Israel.

«На зустрічі в Парижі вдалося консолідувати пропозиції... Ця пропозиція була схвалена ізраїльською стороною, і тепер ми маємо перше позитивне підтвердження з боку ХАМАС», – розповів представник МЗС Катару.

Це сталося під час зустрічі між катарськими, американськими, ізраїльськими та єгипетськими офіційними особами у Парижі.

При цьому ізраїльські ЗМІ з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляють про те, що Ізраїль поки не погоджувався на угоду про припинення вогню з ХАМАС.

Як повідомлялося, переговори про звільнення заручників у Секторі Гази досягли прогресу і Вашингтон вважає їх конструктивними. 

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль. 
 

Теги: Ізраїль фінансування ХАМАС Вашингтон звільнення переговори

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