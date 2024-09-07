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Ізраїльська армія зруйнувала командний пункт ХАМАС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїльська армія зруйнувала командний пункт ХАМАС
За даними ЦАХАЛу, за останні місяці було завдано десятки авіаударів по об’єктах ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ізраїльська армія знищила командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, що розташовувався в колишньому навчальному закладі

Ізраїльські військові знищили командний центр ХАМАС у Секторі Газа, який розташовувався у будівлі колишньої школи «Халіма ас-Садійя» на півночі регіону. Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

«Перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідку», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, центр використовувався терористами для планування і координації нападів на ізраїльські сили. Перед ударом були вжиті заходи для мінімізації шкоди цивільним, зокрема застосовували високоточні боєприпаси та проводили додаткову розвідку.

ЦАХАЛ також повідомив, що за останні місяці здійснено десятки авіаударів по об'єктах ХАМАС, розташованих у цивільних будівлях, які бойовики використовують як прикриття. Палестинські ЗМІ зазначили про жертви серед цивільних​.

Нагадаємо, інженери ЦАХАЛу виявили в одному із тунелів ХАМАСу залізницю.

Теги: ХАМАС

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