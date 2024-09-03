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Ірина Верещук подала заяву про відставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ірина Верещук подала заяву про відставку
Після майже трьох років в уряді Ірина Верещук подала заяву про відставку
фото: Ірина Верещук, Fscrbook

Ірина Верешук подякувала президенту за довіру

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у вівторок, 3 вересня, заявила, що написала заяву про відставку. Про це вона написала у Telegram.

«Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую президенту за довіру! Дякую премʼєру та членам уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі!», – написала Верещук. 

Нагадаємо, президент Володмир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 23 листопада 2021 року.

Раніше повідомлялося, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін. Про це повідомив народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нардеп зауважив, що остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня.

Також повідомлялося, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Згодом стало відомо, що голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск. 

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Теги: Telegram Ірина Верещук відставка

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