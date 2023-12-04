У Ставропольскому краї впав вертоліт Мі-2 (відео)

Пілоту вдалося посадити гелікоптер, але той завалився на бік

Двоє пілотів, які були на борту, не постраждали

У Ставропольскому краї відбулася жорстка посадка вертольота Мі-2, який робив обліт нафтопроводу. Причиною стала відмова одного з двигунів.

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Російські оперативні служби повідомили, що за попередніми даними постраждалих немає. Судно належить компанії «Конверс авіа», а сам інцидент відбувся у районі 25 км траси «Георгіївськ - П'ятигорськ» – пілот посадив гелікоптер, але той завалився на бік.

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«Мі-2 приватної авіакомпанії здійснював обліт нафтопроводу. Внаслідок втрати курсової стійкості він здійснив жорстку посадку в районі станиці Незлобна Георгіївського міського округу», – йдеться у повідомленні.

На борту було двоє людей, вони не постраждали, а сам гелікоптер отримав пошкодження. Голова округу Андрій Зайцев повідомив у соцмережах, що інцидент стався в понеділок близько 10:00. «Згідно з попередніми даними, причиною того, що сталося, могла стати відмова одного з двигунів. На місці знаходяться екстрені служби, проводяться всі необхідні заходи», – повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно екіпаж російського вертольота МІ-8 у повному складі був вражений дружнім вогнем російської ППО і впав у море. Зазначається, що весь екіпаж вертольота загинув.

Раніше повідомлялося, що росіяни збили біля Токмака власний винищувач. Росія втратила близько 90 літаків з нерухомим крилом з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Інцидент під Токмаком був п'ятою втратою Су-35, який вважається найсучаснішим російським винищувачем.