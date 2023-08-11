Японію сколихнув потужний землетрус

Епіцентр землетрусу був зафіксований за 112 км від міста Гончо на глибині 39,3 км

Поблизу північно-східного узбережжя Японії у п’ятницю, 11 серпня, стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр стихійного лиха з магнітудою 5,8 за шкалою Ріхтера був зафіксований за 112 км від міста Гончо на глибині 39,3 км. Землетрус стався о 03:14 за київським часом. Нині немає повідомлень про постраждалих та завдану шкоду.

Японське видання Kyodo News зазначає, що попередження про цунамі не було оголошено.

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До слова, у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км. Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус. Під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.

Нагадаємо, що в четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Фахівці встановили, що епіцентр землетрусу був 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області на глибині 5 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:36. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Останній зареєстрований землетрус у цьому районі був 14 січня 2022 року з магнітудою 1,5.