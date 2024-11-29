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Європейське місто повністю відмовилося від одноразових стаканчиків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейське місто повністю відмовилося від одноразових стаканчиків
Осло взялось боротись із надмірним використанням пластику, зокрема стаканів
фото із відкритих джерел

Одноразові стаканчики стали серйозною проблемою для Осло

Влада столиці Норвегії ухвалила рішення про заборону одноразових стаканчиків. У Осло порахували, що щорічно використовують близько 3 млн стаканів. Про це пише Newsinenglish.no

Таке рішення спрямоване на зниження рівня забруднення міста та покращення екологічної ситуації.

Представник Агентства з охорони навколишнього середовища країни Маріт Веа заявила, що одноразові стаканчики стали серйозною проблемою для Осло.

«Вони валяються і плавають усюди, створюючи безлад і забруднюючи навколишнє середовище. Ми розробляємо плани звільнення від них, і перехід на багаторазовий посуд та упаковку – важливий крок у цьому напрямку», – зазначила вона в інтерв'ю.

Веа підкреслила, що у найближчих планах муніципалітету – впровадження системи багаторазових контейнерів для гарячих та холодних напоїв.

В рамках цієї ініціативи планується встановити автомати, які будуть продавати спеціальні ємності, які призначені для багаторазового використання. Дана система вже успішно протестована в Орхусі в Данії, де клієнти, які обирають багаторазову чашку при покупці кави, вносять заставу у розмірі 5 датських крон (близько $0,50) Якщо вона повертається до автомата, застава повертається на рахунок користувача.

Проте Веа зазначає, що впровадження подібної системи до Осло пов'язане з певними труднощами. Адже необхідно опрацювати деталі контролю за процесом повернення стаканчиків: «За одноразові стаканчики слід би стягувати екологічний збір у розмірі 4-5 крон, щоб зробити багаторазові варіанти привабливішими».

«Однак, наскільки ми зможемо контролювати цей процес в Осло? Це питання, яке ми зараз намагаємося з'ясувати», – додала вона.

Ініціативи боротьби зі сміттям та забрудненням довкілля стали важливим елементом політики багатьох міст світу, і Осло не є винятком. Міське керівництво націлене на покращення стану екологічної ситуації та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь.

Раніше стало відомо, що кожна родина Норвегії отримала листівки зі списком запасів, які вони мають зробити у разі надзвичайних ситуацій. Людям радять тримати вдома бутильовану воду, їжу, свічки, радіоприймач, готівку та таблетки йоду. Схожа листівка була опублікована ще в 2018 році, проте тепер вона зазнала змін.

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Теги: екологія звільнення пластик місто Норвегія

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