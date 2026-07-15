Незмінний коментатор Євробачення отримав орден від Зеленського

Зеленський нагородив Мірошниченка з нагоди Дня Української Державності

Президент України Володимир Зеленський відзначив українців почесними нагородами та званнями. Відзнаку від глави держави отримав ведучий Тимур Мірошниченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента.

Так, Тимур Мірошниченко був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Президент нагородив ведучого з нагоди Дня Української Державності.

«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку», – йдеться в указі глави держави. До слова, серед нагороджених були й інші діячі культури та шоубізнесу.

Тимур Мірошниченко є українським телеведучим та журналістом. Народився 9 березня 1986 року в Києві. Закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Психологія», також навчався за напрямом «режисура телебачення» у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Телевізійну кар'єру розпочав у 2005 році.

Зеленський нагородив ведучого Тимура Мірошниченка почесним орденом фото: Іnstagram.com/timur.miroshnychenko

Широку популярність здобув як незмінний коментатор пісенного конкурсу «Євробачення» в Україні, через що отримав неофіційне звання «голос Євробачення». Також був ведучим Дитячого Євробачення та міжнародного фіналу Євробачення в Києві. Працював на різних українських телеканалах та вів низку телевізійних проєктів. У 2020 році став лауреатом премії Celebrity Awards у номінації «Телеведучий року».

Зазначимо, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності відзначив державними нагородами колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.