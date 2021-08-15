Канада розширить свою попередню спеціальну міграційну програму

Найближчим часом Канада надасть статус біженців 20 тисячам афганців.Таким чином планують полегшити гуманітарну кризу в регіоні. Про це заявив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно, пише Reuters.

«Намагаючись полегшити гуманітарну кризу в регіоні, Канада розширить свою попередню спеціальну міграційну програму та загалом прийме більше як 20 тисяч вразливих афганських біженців», — сказав він.

За його словами, Канада зосередить свої зусилля на переселенні «особливого вразливих, зокрема лідерок жіночого руху, правозахисників, журналістів, представників релігійних та сексуальних меншин, а також членів родин раніше переселених перекладачів».

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.