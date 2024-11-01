Британський словник назвав слово 2024 року
«Brat» має різне значення для різних людей
«Brat» стало словом 2024 року за версією англійського словника Collins. Про це йдеться на сайті Collins Dictionary.
Нове визначення слова «brat» з'явилося у 2024 році. Воно характеризує людину з «впевненим, незалежним та гедоністичним настроєм».
Слово набуло популярності після випуску альбому британської співачки Charli XCX, яка започаткувала brat-культуру. Воно також було використане командою кандидатки в президенти США Камали Гарріс у її передвиборчій кампанії для «пожвавлення» соціальних мереж і залучення молодих виборців.
««Brat» має різне значення для різних людей: це може бути різкий характер, яскравий естетичний стиль, а то й гасло кампанії. І хоча спершу це було назвою альбому попспівачки Charli XCX, «brat» чітко відображає дух часу, який виходить за рамки можливо короткочасного, але яскравого «brat-літа». Поєднуючи самоприйняття з бунтарством, це відповідне слово для 2024 року», – зауважує британський словник.
Зазначається, що багато слів у цьогорічному списку не зовсім нові, але вони отримали нове життя, повернувшись у моду з причин. Крім слова «brat», вперше зафіксованого близько 1500 року
Також були інші претенденти на слово року в англійській мові:
- Delulu («введений в оману») – означає завищені, відірвані від реальності очікування.
- Brainrot – апатичний стан, який може виникнути через довге й безцільне сидіння в соцмережах.
- Romantasy – назва течії в літературному жанрі фентезі.
Нагадаємо, що найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster назвав словом 2023 року поняття «автентичний» (authentic). Термін «автентичний» має кілька значень, зокрема «справжній, фактичний непідробний», а також «вірний власній особистості, духу чи характеру». Зазначається, що автентичність часто пов'язана з ідентичністю – національною чи особистою.
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