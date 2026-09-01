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Міністр армії США подав у відставку – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр армії США подав у відставку – WSJ
Дрісколл має залишити посаду найближчими днями
фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ден Дрісколл вирішив звільнитися через конфлікт із очільником Пентагону 

Міністр армії США Ден Дрісколл подав президенту Дональду Трампу заяву про відставку після кількох місяців напружених взаємин із міністром війни Пітом Гегсетом. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Розбіжності стосувалися напрямку розвитку збройних сил та кадрових рішень щодо звільнення низки високопоставлених офіцерів. Дрісколл має залишити посаду найближчими днями, а пізніше цього тижня очікується й відхід його заступника Дейва Фіцджеральда. Після цього в армії США не залишиться жодного цивільного чи військового керівника, затвердженого Сенатом.

Речниця Білого дому Анна Келлі подякувала Дрісколлу за роботу, відзначивши його внесок у підвищення боєздатності армії, участь у переговорах між росією та Україною і просування програмних ініціатив президента. Водночас звільнення відбувається на тлі конфлікту щодо реорганізації військово-командного складу: минулого тижня Дрісколл відвідав у Форт-Бреггу церемонію завершення служби генерала Кріса Донаг'ю, чию посаду командувача військ у Європі фактично скасував Гегсет у межах скорочення генеральських посад.

Рішення про відставку Донаг'ю та кадрові плани Гегсета викликали критику в Конгресі. Деякі республіканці висловилися проти призначення виконувача обов'язків начальника штабу армії Крістофера ЛаНева на постійну посаду, попередивши про можливе блокування його кандидатури в Сенаті. Додаткове занепокоєння законодавців зумовлене рішенням ЛаНева розформувати експериментальний технологічний штурмовий батальйон.

Під час своєї каденції Ден Дрісколл разом із колишнім начальником штабу Ренді Джорджем активізував упровадження нових технологій у військах та залучив мільярдні приватні інвестиції для будівництва дата-центрів і переробних підприємств на території військових баз. Одним із останніх проєктів посадовця оголошували партнерство з компанією FedEx Dataworks для модернізації армійської логістики.

Раніше повідомлялося, що міністр війни США Піт Гегсет усунув командувача армії США Дена Дрісколла від мирних переговорів для завершення російсько-української війни. 

Як пише The Telegraph, після візиту до Києва, де міністр представив президенту України Володимиру Зеленському мирний план США, Дрісколл мав знову приїхати туди для подальших переговорів, однак цього не сталося. Також очікувалось, що чиновник буде присутній на зустрічі Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі, але поїздку знову скасували.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Рішення про залучення Дрісколла, який уже планував поїздку в Україну для обговорення питань озброєння, промисловості та стратегії, належало віцепрезиденту Джею Ді Венсу.

Теги: звільнення Піт Гегсет США Пентагон

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