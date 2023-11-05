ХАМАС хотів вивезти своїх бойовиків у Єгипет під виглядом біженців

ХАМАС передавав списки поранених палестинців, яким мали дозволити виїзд із сектору, вписуючи туди своїх бойовиків

Угруповання ХАМАС намагалося вивезти своїх поранених бойовиків із сектору Гази під виглядом біженців, через що евакуація іноземних громадян із Сектора Гази була призупинена. Про це повідомляє The New York Times.

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Іноземці неодноразово збиралися біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на південному кордоні Сектора Гази, починаючи з 7 жовтня. Одна лише 1 листопада його відкрили для евакуації.

Чиновник з адміністрації президента США Джо Байдена розповів, що ХАМАС неодноразово передавав Ізраїлю, США та Єгипту списки поранених палестинців, яким мали дозволити виїзд із сектору Гази разом з іноземцями. Однак під час перевірки з’ясувалося, що близько третини поранених палестинців є бойовиками ХАМАС.

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ХАМАС зрештою поступився, а сторони погодили список поранених палестинців, які не є бойовиками.

Нагадаємо, унаслідок ударів Армії оборони Ізраїлю зникли 60 заручників, яких утримували у Секторі Гази.

Раніше, Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає процесу евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.