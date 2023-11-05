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Через удари Ізраїлю по Сектору Гази зникли десятки заручників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Через удари Ізраїлю по Сектору Гази зникли десятки заручників
ХАМАС заявив, що удари Ізраїлю призвели до зникнення 60 заручників-ізраїльтян
фото: AP

23 тіла ізраїльських заручників опинилися під завалами

Унаслідок ударів Армії оборони Ізраїлю зникли 60 заручників, яких утримували у Секторі Гази. Про це пише Reuters. 

Бойовики руху ХАМАС заявили, що 23 тіла з 60 зниклих ізраїльських заручників опинилися під завалами через обстріли ізраїльською армії.

Reuters звернулися до ізраїльської армії за коментарем, але вона відмовилася.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, протестувальники зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку. У країні зросла громадська злість. Родичі тих, кого тримають як заручників в Газі, сурово критикували уряд та закликали повернути їхніх близьких додому.

Зазначається, що наразі Нетаньягу не взяв особисту відповідальність за невдачі, що призвели до несподіваної атаки ХАМАСу, який напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши понад 1400 людей та взявши в заручники принаймні 240 осіб.

Армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС. 

Кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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