Через удари Ізраїлю по Сектору Гази зникли десятки заручників

ХАМАС заявив, що удари Ізраїлю призвели до зникнення 60 заручників-ізраїльтян

23 тіла ізраїльських заручників опинилися під завалами

Унаслідок ударів Армії оборони Ізраїлю зникли 60 заручників, яких утримували у Секторі Гази. Про це пише Reuters.

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Бойовики руху ХАМАС заявили, що 23 тіла з 60 зниклих ізраїльських заручників опинилися під завалами через обстріли ізраїльською армії.

Reuters звернулися до ізраїльської армії за коментарем, але вона відмовилася.

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Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, протестувальники зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку. У країні зросла громадська злість. Родичі тих, кого тримають як заручників в Газі, сурово критикували уряд та закликали повернути їхніх близьких додому.

Зазначається, що наразі Нетаньягу не взяв особисту відповідальність за невдачі, що призвели до несподіваної атаки ХАМАСу, який напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши понад 1400 людей та взявши в заручники принаймні 240 осіб.

Армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС.

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Кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.