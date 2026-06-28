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Українка відверто розповіла про головні мінуси життя в Німеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Німеччина подобається Світлані своїм спокоєм і передбачуваністю
фото з відкритих джерел

Німецька система охорони здоров’я вражає емігрантів  

Українка Світлана поділилася власним досвідом проживання та адаптації у Німеччині. За її словами, до деяких речей у країні дуже важко звикнути. Попри всі мінуси, жінка не шкодує про свій переїзд, але відверто називає речі, які стали для неї проблемою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Фокус».

Першою великою проблемою Світлана називає німецьку систему охорони здоров’я. Вона поскаржилась, що потрапити до лікаря вчасно, коли щось болить, дуже важко. Усі візити доводиться планувати заздалегідь.

Найбільше жінку здивувало ставлення до профілактики. Якщо у людини немає симптомів, а вона просто хоче здати аналізи для перевірки, їй відмовлять.

«Нічого не турбує – ідіть додому. Така система є принциповою проблемою німецької медицини: вона реагує на гострий стан, але не розрахована на профілактику», – розповідає українка.

Другою болючою точкою виявилася прогресивна система оподаткування. Коли в родині працюють і чоловік, і дружина, їхній спільний дохід потрапляє у вищу податкову категорію. Через це фінансові органи вважають, що сім’я заробляє забагато, і зобов’язують доплатити податок за підсумками року.

«Що більше стараєшся, то менше отримуєш на руки. Фінансово вигіднішою виявляється модель, коли працює лише один із партнерів: так вдається уникнути підвищеної ставки та несподіваних доплат у кінці року», – пояснює жінка податковий парадокс.

Попри такі серйозні мінуси, українка не малює виключно похмуру картину. Німеччина їй подобається своїм спокоєм і передбачуваністю. Завдяки стабільній економіці країни, навіть родина, де працює лише один годувальник, може щороку дозволити собі відпустку. У Німеччині це вважається базовою нормою, а не розкішшю.

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Теги: Німеччина аналізи українка еміграція

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