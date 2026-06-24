Російський дрон атакував АЗС у Запоріжжі

Через удар транспортні засоби отримали пошкодження та спалахнули

Росіяни продовжують тероор цивільних у Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на територію автозаправної станції загорілися два автомобілі. Про це із посиланням на інформацію голови ОВА Івана Федорова пише «Главком».

«Російський безпілотник ударив по території автозаправочної станції в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали автівки, вони загорілися», – написав Федоров.

Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. Повітряна тривога в Запорізькій області станом на 09:20 триває.

Росія продовжує тероор цивільного населення регіону. 22 червня під атакою опинилися 56 населених пунктів, сотні дронів били по Запоріжжю та передмістях. Російські війська протягом доби здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Внаслідок масованих атак поранення дістали семеро людей, а під вогнем опинилися десятки населених пунктів регіону.

Як відомо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Нагадаємо, 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів.